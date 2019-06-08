Минкомсвязь изучит информационную безопасность интернета вещей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь планирует проанализировать информационную безопасность интернета вещей и других "умных" технологий. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил замглавы министерства Алексей Соколов.

"В 2019 году в рамках национальной программы "Цифровая экономика" мы проводим большое исследование, связанное с анализом и оценкой адекватности возникающим рискам всех стандартов киберфизических систем, включая интернет вещей, и по итогам выработаем требования и методики проверки соответствия, в том числе с учетом требований законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры", - сказал он.

Говоря о преимуществах цифровой трансформации всех сфер экономики, в частности энергетики, включая создание "умных" сетей, внедрение интернета вещей и анализа "больших данных", Соколов упомянул и о рисках, например, о том, что эти процессы ведут к большей уязвимости инфраструктуры. Кроме того, среди угроз информационной безопасности замминистра отметил отсутствие в российской практике просчитанных решений успешности внедрения интернета вещей в масштабе страны.

Таким образом, уверен Соколов, поскольку интернет вещей предусматривает возможность дистанционного ограничения подачи или возобновления ресурсов, с помощью кибератаки можно обесточить социально значимый объект или целый город.

"Мы планируем решать эту задачу совместно с министерством энергетики. Будем делать акцент на использовании преимущественно отечественного телекоммуникационного оборудования и интеллектуальных систем учета, обращая особое внимание на применение российской компонентной базы. Мы рассчитываем на выделение полос частот для беспроводного интернета вещей и использования отечественных защищенных протоколов, чтобы гарантировать устойчивость функционирования самой инфраструктуры", - заключил Соколов.