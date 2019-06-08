Доходы Кадырова в 2018 году увеличились почти на 700 тыс. рублей

ГРОЗНЫЙ, 8 июня. /ТАСС/. Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году увеличились почти на 700 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составили 7,58 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте главы и правительства республики.

В 2017 году Кадыров заработал около 6,9 млн рублей. Согласно декларации, он, как и в 2017 году, владеет жилым домом площадью 2344,3 кв. м и участком площадью 3668 кв. м. Также у главы Чечни, его жены и 11 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. м. Личного транспорта у Кадырова по-прежнему нет.

Супруга главы Чечни в 2018 году заработала столько же, сколько и в 2017 году - 60 тыс. рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. В декларации указано, что один несовершеннолетний ребенок Кадырова заработал 210,8 тыс. рублей (в 2017 году - более 296 тыс. рублей). В 2016 году двое детей Кадырова заработали по 9,9 млн рублей.