Инвестиции в экономику Вологодской области сохранятся на уровне 140 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области сохранится в 2019 году на уровне 140 млрд рублей, сообщил в субботу ТАСС губернатор области Олег Кувшинников в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Чтобы эффективно развивалась экономика и страны, и регионов, объем инвестиций в основной капитал должен быть не менее 25% от валового внутреннего продукта. В Вологодской области нам удалось достичь этого показателя: 140 млрд рублей инвестиций - это 26% от ВРП, объем инвестиций в основной капитал в 2019 году оценивается на уровне 132-140 млрд рублей", - сказал он.

Кувшинников отметил, что благодаря системе налоговых льгот региону удалось привлечь инвесторов, и теперь область занимает 20-е место по объему привлеченных инвестиций в России. "Мы рады, что развиваются не только наши базовые отрасли - металлургия и химия, но и альтернативные, чтобы диверсифицировать экономику региона", - подчеркнул глава области.

Губернатор напомнил, что компания "Северсталь" завершит в 2019 году строительство коксовой батареи № 4, проект оценивается в 6 млрд рублей. Батарея будет работать на доменном газе с небольшой добавкой коксового, что позволит более точно регулировать температуру и получать кокс более высокого качества. Также компания приступила к реконструкции доменной печи № 5. В результате реализации проекта, оцениваемого в 30 млрд рублей, появится принципиально новый производственный комплекс, в котором будут применены новейшие технологические решения и будет создан максимально автоматизированный, высокопроизводительный и экологичный процесс выплавки чугуна.

Кроме того, "Северсталь" начала строительство первой в России коксовой батареи с новой перспективной технологией трамбования угольной шихты, что позволит использовать менее ценное сырье с сохранением качества кокса. Батарея будет состоять из двух блоков, производительность каждого - 700 тыс. тонн кокса в год. Общая стоимость инвестиционного проекта - более 30 млрд рублей.

В 2019 году в регионе будет завершено строительство новой фабрики по производству детских смесей швейцарской компании Nestle, общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,9 млрд рублей. Segezha Group реализует проект по строительству завода перекрестно-клееных деревянных панелей (CLT), инвестиции оцениваются в 1,2 млрд рублей, компания "Плитвуд" создает производство березовой фанеры с объемом инвестиций в 5,7 млрд рублей. "Северная стеклотарная компания" планирует создать в Чагодощенском заводе высококачественной стеклотарной продукции, инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.