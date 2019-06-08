Бабиш заявил, что Чехия не планирует переходить на евро

ПРАГА, 8 июня. /ТАСС/. Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Андрей Бабиш, находящийся с рабочим визитом в Словакии.

"Чехия, в отличие от Словакии, не планирует принимать евро", - привело слова Бабиша Чешское радио.

По его словам, отказ Чехии от перехода на евро связан "с серьезными проблемами, которые переживает еврозона". Как полагает премьер, эти трудности можно преодолеть только в случае, если еврозону покинут Греция и Италия, которые не реализуют болезненные для населения, но необходимые для оздоровления собственной экономики реформы.

Бабиш подверг критике планы увеличения бюджета ЕС, с которыми выступила Еврокомиссия. Этого, по его мнению, нельзя делать в ситуации, когда Евросоюз покидает Великобритания, в результате чего организация лишится значительной части бюджетных поступлений. Финансовое бремя, которое Брюссель хочет возложить на оставшиеся 27 государств - членов ЕС, может негативно отразиться на социально-экономической ситуации в них, считает глава правительства Чехии.