Wintershall Dea видит риски в стабильной добыче в Ливии без улучшения обстановки в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Осложнение политической ситуации в Ливии несет риски для поддержания текущей добычи Wintershall Dea в стране, сказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава нефтегазовой компании Марио Мерен.

"У нас [в Ливии] есть производство на шельфе, поэтому оно не подвержено определенным рискам и продолжает добывать, но основная добыча в Ливии, в нашем случае, и для страны в целом, сосредоточена на суше. В настоящее время мы добываем там около 50 тыс. баррелей в сутки и это нелегко. Это ежедневная борьба, и мы не знаем, как долго мы сможем поддерживать добычу в данных обстоятельствах", - сказал он.

Ранее глава ливийской Национальной нефтяной компании (NOC) Мустафа Саналла сказал журналистам, что вооруженные нападения на нефтедобывающую инфраструктуру в Ливии грозят уничтожить до 95% нефтедобычи в стране.

Wintershall Dea ведет добычу на двух нефтяных концессиях в Ливии. По данным Reuters, в периоды обострения военных конфликтов, добыча компании опускалась ниже 10 тыс. баррелей в сутки.

Военный конфликт в Ливии между национальными войсками и повстанцами усилился несколько месяцев назад. Вооруженные группировки провели ряд атак на нефтедобывающие активы в стране, из-за чего неоднократно останавливались как добыча на крупнейшем в стране месторождении Шарара, так и экспорт. Из-за нестабильной ситуации в стране Ливию освободили от участия в сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Что происходит в Ливии

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.