Глава Wintershall Dea: цены нефти могут упасть при восстановлении добычи в странах ОПЕК+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Цена нефти Brent может отреагировать снижением в случае, если страны ОПЕК+ примут решение восстановить добычу. Сейчас рынок находится под давлением геополитических факторовю Такое мнение в интервью ТАСС на полях ПМЭФ высказал глава крупнейшей частной нефтегазовой компании в Европе Wintershall Dea Марио Мерен.

"Я бы ожидал, что котировки снизятся, если сейчас ОПЕК+ увеличит добычу. Как сильно могут упасть, сказать сложно, так как, с другой стороны, остаются геополитические риски, которые могут вытолкнуть их вверх", - рассуждал он.

В то же время Мерен напомнил, что рынок по-разному реагировал на решения альянса по добыче. "Мы видели обе реакции рынка. Когда ОПЕК+ решил сохранить уровни добычи (летом 2017 года - прим. ТАСС), цены упали, в другой раз, когда ОПЕК+ добычу увеличил (летом 2018 года), цены пошли вверх. Так что это это не всегда однозначно", - говорит он.

В целом рынок находится под давление геополитических споров, соглашается Мерен. "Я думаю, что нынешняя ситуация [с падением цен нефти] в значительной степени обусловлена торговым конфликтом между США и Китаем, который, очевидно, подвергает риску глобальный рост и, как следствие, оказывает влияние на стоимость нефти. Поэтому чем раньше разрешится торговый конфликт, тем скорее мы снова увидим нормальную динамику по нефти", - говорит он.

Стоимость нефти Brent снижается с конца апреля на фоне санкций против Ирана и обострения торговых отношений между США и Китаем. За этот период она упала на $15 и в начале июня пробила отметку $60 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 29 января 2019 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.