Соглашение по поставкам воды из Забайкалья в Южную Корею подпишут на ВЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ, пройдет 4-6 сентября во Владивостоке) до пяти сделок с южнокорейскими инвесторами. Одно из соглашений позволит наладить поставки питьевой воды из Забайкалья в Республику Корея, сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава АПИ Леонид Петухов.

"Мы планируем на ВЭФ подписать порядка четырех-пяти больших сделок с корейскими компаниями, две из которых как раз будут по Забайкалью. Одно из потенциальных интересных направлений работы - это экспорт воды в Корею", - сказал Петухов.

Он добавил, что на создание завода понадобится $10-15 млн, строительство планируется начать в следующем году. Скважину пробурят рядом с Байкалом, но не в природоохранной зоне. "Объем выпуска - примерно 500 млн литров воды в год", - отметил Петухов.

Пресс-служба АПИ сообщала по итогам майского визита корейской бизнес-миссии в Забайкальский край, что инвесторы из Южной Кореи заинтересованы в сотрудничестве с регионом в сферах сельского хозяйства и горнодобычи.

Указом президента РФ от 3 ноября Забайкальский край, а также Бурятия вошли в Дальневосточный федеральный округ, который теперь объединяет 11 регионов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.