АПИ проведет на "Экспо" в Харбине переговоры по проекту перевалки зерна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) планирует провести на российско-китайской "Экспо" в Харбине 15-19 июня переговоры, которые позволят согласовать с китайским партнером сроки строительства терминала по перевалке зерна. Об этом сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава АПИ Леонид Петухов.

В апреле АПИ заключило с Китайской компанией строительства портов соглашение о сотрудничестве по созданию речного терминала по перевалке зерновых грузов с пунктом пропуска. Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складов для хранения продукции.

"Порт [в Китае] уже построен в том году. Коллеги выбрали точку, ждут согласования начала строительства в Хабаровске. Нам нужно синхронизировать сроки строительства", - сказал Петухов, добавив, что это будет обсуждаться в ходе переговоров в Харбине.

Глава АПИ сообщил, что строительство порта займет около полугода. Он отметил, что в дальнейшем планируется построить вдоль реки Амур еще пять портов. По словам Петухова, на первом этапе для поставки грузов потребуется около 20 барж, из них четыре уже изготовлены.

Проект будет реализован в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и селе Нижнеленинском. Продукция будет экспортироваться в Китай, Японию, Южную Корею, объем поставок - преимущественно сои и силоса - достигнет 20 млн тонн к 2024 году.

Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 млрд рублей, в развитие инфраструктуры - дополнительно 15 млрд рублей. Инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.