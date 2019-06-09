Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Число бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 0,3 п.п. до 12,9% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник.

"Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%", - сказала она изданию, отвечая на вопрос о наличии позитивной динамики по борьбе с бедностью в показателях за 2017 и 2018 годы.

Ранее вице-премьер сообщала, что на 2017 год количество бедных россиян составило 19,3 млн человек, или 13,2% населения.

Как отметила изданию Голикова, первое место по числу бедных семей среди регионов России занимает Республика Тыва с показателями 40,5%. Кроме того, по словам вице-премьера, много бедных семей проживает в Кабардино-Балкарии и Ингушетии.