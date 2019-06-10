Агропроекты на сумму 290 млн рублей признали приоритетными в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Агропроекты по развитию мясного животноводства на общую сумму 290 млн рублей реализуют в Хабаровском крае в статусе приоритетных для региона, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства края.

"На заседании инвестиционного совета в правительстве края признаны приоритетными два аграрных проекта. Развивать их будут компании СХП "Колос" и "Грин-Стар - 2". Особый статус дает право фермерам получить земельные участки без проведения торгов", - говорится в сообщении.

Дополнительная земля нужна компаниям под кормовую базу для развития молочного и мясного животноводства. Отмечается, что отсутствие земель в крае является главным сдерживающим фактором для сельхозпроизводителей, планирующих реализовать новые проекты. Сейчас в регионе проводится инвентаризация земель для передачи неиспользуемых наделов добросовестным аграриям.

СХП "Колос" в Хабаровском районе вложит около 50 млн рублей в обновление поголовья, реконструкцию животноводческих помещений и приобретение сельскохозяйственной техники. Компания "Грин Стар - 2" в районе имени Лазо в ближайшие три года создаст свиноводческий и мясоперерабатывающий комплексы. Общая стоимость проекта - около 240 млн рублей.

По данным правительства Хабаровского края, всего в регионе приоритетными признаны 10 аграрных проектов. В их числе строительство свиноводческого комплекса компании "Скифагро-ДВ", животноводческого комплекса и молокозавода компании "Грин Агро - Хабаровск", создание завода по выращиванию элитных семян компании "Спорос".