Иванов: переход на газомоторное топливо в РФ должен начаться с общественного транспорта

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Переход на газомоторное топливо (ГМТ) в России необходимо начинать с общественного транспорта и грузовиков. Такое мнение высказал в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Начинать надо с общественного транспорта и грузовиков, потому что наибольший ущерб бензиновый двигатель наносит с крупного транспорта, а не с малолитражного. А потом уже переходить для всех желающих. Здесь нельзя никого заставить, потребителя - владельца частной машины мы не можем заставить, он должен увидеть преимущества, тогда он перейдет на газомоторное топливо. К этому надо стремиться", - сказал он.

Иванов также отметил, что готов способствовать внедрению газомоторного топлива в России. "Оно абсолютно экологически чистое по сравнению с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Газа у нас, как вы знаете, много. Это чисто, это не дороже бензина, а, возможно, даже газ подешевле", - сказал спецпредставитель президента.

Перспективы газомоторного топлива на транспорте

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что Минтранс планирует выделить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" 20 млрд рублей для приобретения 26 регионами пассажирского транспорта на ГМТ. По его словам, речь идет об адресной поддержке закупок транспорта, работающего на ГМТ, в регионах, в которых уже созданы условия для их эксплуатации.

Дитрих отмечал, что возможность использовать природный газ как источник энергии в первую очередь на транспорте для России является конкурентным преимуществом и инструментом снижения вредных выбросов. Пока, по его словам, доля природного газа в общем объеме потребления моторного топлива а РФ составляет менее 1%, при этом 99% потребления обеспечивает автотранспорт. Резервы от перевода автотранспорта на ГМТ колоссальные, уверен Дитрих.

Согласно транспортной стратегии РФ, к 2030 году доля парка транспорта с двигателями на альтернативных видах топлива, в том числе ГМТ, должна составить минимум 49%.