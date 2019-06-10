"Мегафон" за пять лет выделит до 30 млрд рублей на новые дата-центры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. "Мегафон" за пять лет планирует выделить от 20 до 30 млрд рублей на строительство дата-центров. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян.

"Нам нужно инвестировать в дата-центры - и для решения собственных нужд, и для выхода на рынки облачных решений. Мы работаем над программой по строительству своих дата-центров, она имеет достаточно большой объем инвестиций: от 20 до 30 млрд рублей на горизонте пяти лет. Эти вложения действительно будут окупаться", - сказал он, добавив, что программа должна быть утверждена уже до конца года.

Глава "Мегафона" отметил, что необходимость инвестировать в строительство новых дата-центров в компании объясняют ростом быстрыми темпами абонентского трафика и, соответственно, спросом на дата-центры. "А в эпоху 5G появятся продукты, которые утроят этот трафик в течение короткого промежутка времени", - уверен Вермишян.