"Русал" возобновил контакты со всеми клиентами после снятия санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. "Русал" возобновил переговоры со всеми клиентами после снятия санкций в январе 2019 года, ситуация с поставками продукции, как ожидается, выровняется до конца года. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2019 сообщил директор "Русала" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин.

"Сейчас этой неопределенности (по отгрузкам продукции, которая была в период действия санкций - прим. ТАСС) нет, все клиенты вернулись к контактам, возобновлены переговоры", - сказал он. "Я думаю, что ситуация выровняется до конца года, а с точки зрения портфеля продаж уже в следующем году будет видно, какие клиенты вернулись и насколько у нас загружены мощности, в первую очередь по продукции с добавленной стоимостью", - пояснил Мухамедшин.

В апреле гендиректор "Русала" Евгений Никитин сообщал ТАСС, что компания восстановила поставки алюминия в США и Европу на досанкционном уровне, однако объем отгрузок по сплавам еще восстанавливался. Существенных изменений географии продаж компания не рассматривала.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 года компания произвела 3,753 млн тонн алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Продажи компании при этом сократились на 7,2%, до 3,671 млн тонн.

В апреле 2018 года "Русал" попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Для "Русала", экспортировавшего более 80% своей продукции, эти санкции означали практически остановку деятельности. В конце января 2019 года США сняли санкции с компании.

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