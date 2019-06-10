В Минфине не исключили повторного выхода России на внешний рынок займов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Повторный выход России на внешний рынок займов возможен только для улучшения результата первого в этом году выпуска евробондов, сообщил журналистам глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский.

"Сейчас, когда программа внешних заимствований формально выполнена, проблем с привлечением средств на внутреннем рынке у нас никаких нет. Если будет повторный выход на рынок, это будет исключительно для улучшения результатов, которые были в начале года", - сказал он. Вышковский подчеркнул, что если Минфин будет еще раз выходить на рынок внешних займов, то только на условиях, которые будут лучше, чем в прошлом выпуске.

Как ранее сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин рассматривает вопрос об еще одном выходе до конца года на рынок внешних займов с новым выпуском евробондов. По его мнению, сейчас сложилась неплохая конъюнктура, и у инвесторов есть "хороший аппетит" к бумагам РФ.

Минфин РФ 21 марта разместил новые еврооблигации в долларах с погашением в 2035 году, также прошло доразмещение евробондов в евро с погашением в 2025 году. Объем размещения долларовых еврооблигаций РФ составил $3 млрд, что делает его крупнейшим единовременным размещением с 2013 года, бумаг в евро - €750 млн. Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро - 2,375%. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Британские инвесторы выкупили 55% бумаг нового выпуска в долларах, а 21% выпуска раскупили инвесторы из США, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% - на европейских инвесторов, 4% - на инвесторов из Азии и других стран и 1% - на швейцарских инвесторов

Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечений средств на внутреннем рынке. По информации Минфина, фонды и управляющие компании купили 74% евробондов РФ, банки - около 19%, страховые компании - 7%.

В конце прошлого года Силуанов говорил, что Россия в 2019 году может выйти на внешний рынок заимствований с суверенными евробондами в евро и юанях. При этом заимствования в евро могут превысить объемы 2018 года. В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд.