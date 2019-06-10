Минфин не намерен распространять лимиты на все аукционы по размещению ОФЗ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минфин РФ не собирается устанавливать в дальнейшем лимиты на всех аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.

"Все зависит от бумаги конкретной. Каждое действие, в том числе и лимит по бумаге, как, например, это было на прошлом аукционе, осуществляется в целях размещения на более благоприятных для нас условиях. Вот на прошлом аукционе было важно показать, что предложение будет ограничено по целому ряду причин <...> Лимит по той бумаге был для того, чтобы инвесторы понимали, что предложение будет ограничено, - указал Вышковский. - Конечно, это не будет на каждом аукционе".

Минфин РФ 5 июня разместил без лимита на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 г.) на сумму 47,487 млрд рублей. Спрос на аукционе достиг 112,513 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 7,64% годовых. Кроме того, был размещен выпуск 26229, ограниченный лимитом 20 млрд рублей. Срок погашения облигаций выпуска - 12 ноября 2025 года. Спрос на аукционе достиг 54,7 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска достигла 7,73% годовых.

Ранее Вышковский заявлял, что Минфин РФ может снизить объем размещения облигаций федерального займа во II полугодии этого года в связи с перевыполнением плана по заимствованиям. По его словам, несмотря на перевыполнение плана, Минфин не может "оголить предложение и сказать, что теперь два месяца не будет аукционов". В связи с этим министерство может вернуться к использованию в отдельные моменты предыдущего подхода, когда Минфин будет заранее объявлять, "что такой-то бумаги будет предлагаться до такой-то суммы", пояснил он.