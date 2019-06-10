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РЭЦ и Visit Russia представили в Ханое туристический потенциал России

Представитель Российского экспортного центра во Вьетнаме Роберт Курило отметил, что "интерес у вьетнамцев к России очень большой"

ХАНОЙ, 10 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр совместно с национальным туристическим офисом Visit Russia в Юго-Восточной Азии (ЮВА) провели в понедельник презентацию туристического потенциала РФ для широкого круга представителей вьетнамской туристической индустрии.

В организованной представительством РЭЦ во Вьетнаме и базирующимся в Ханое офисом Visit Russia бизнес-миссии, которая проходит 10-12 июня, принимают участие шесть российских туроператоров, специализирующихся на въездном туризме. На встрече в офисе РЭЦ в Ханое с представителями более 20 вьетнамских туркомпаний российские туроператоры провели презентации своих продуктов, в том числе туров в Республику Марий Эл, Карелию, в Сочи, Краснодар, по городам Золотого кольца и Серебряного ожерелья России, а также на Байкал, в Архангельск, Владивосток, Москву и Санкт-Петербург.

Как отметил представитель РЭЦ во Вьетнаме Роберт Курило, уровень благосостояния вьетнамских граждан растет, многие вьетнамцы активно путешествуют в страны Азии, Европы, Америки и Австралию. "В Россию, к сожалению, при ее огромном туристическом потенциале, вьетнамских туристов едет не так много. В основном это связано с трудностью в оформлении туристических виз, при том, что интерес у вьетнамцев к России очень большой", - подчеркнул он.

Представитель Visit Russia в ЮВА Елизавета Тарасова рассказала собравшимся о государственной политике РФ области поддержки въездного туризма. Она также подробно остановилась на новых направлениях, представляющих наибольший интерес у вьетнамских туристов, таких как Мурманск, Крым, Калининград и Екатеринбург.

Программа создания за рубежом национальных туристических офисов Visit Russia - "Время отдыхать в России" реализуется с 2015 года в ряде стран мира Министерством культуры РФ совместно с Ростуризмом, российскими регионами и крупнейшими туроператорами. Задачами ханойского офиса определено информирование туристов и туроператоров в странах ЮВА о российских продуктах в сфере въездного туризма, маршрутах, отелях, музеях и новых программах.

АО "Российский экспортный центр" - государственный институт содействия экспортной деятельности, созданный при поддержке правительства РФ. РЭЦ представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Центр оказывает широкий перечень услуг производителям и экспортерам несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, а также взаимодействует с профильными органами исполнительной власти.

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