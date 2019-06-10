Создание космического центра и промкластера в Москве могут завершить в 2023-2025 годах

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко, Екатерина Лука/. Полная реализация масштабного проекта создания в Москве на базе Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Национального космического центра (НКЦ) и Научно-производственного кластера (НПК) с учетом строительства новой инфраструктуры займет пять-семь лет, она продлится до 2023-2025 годов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил создать НКЦ за счет реновирования объектов и территорий центра им. Хруничева, при этом часть неиспользуемых территорий будет выделена для создания второго объекта - Научно-производственного кластера.

"Согласно имеющимся планам, площадка центра Хруничева будет разделена на две части: на первой разместится Национальный космический центр, на второй - Научно-производственный кластер. Первый этап - строительство нового комплекса площадью 250 тыс. кв. м для размещения НКЦ - будет завершен в 2022 году, на реновацию второй части площадки потребуется, с учетом графика ее освобождения, еще два-три года. Кроме того, для того, чтобы эта площадка полноценно заработала, нужно будет построить и транспортную инфраструктуру, и дополнительный мост, и пешеходный мост для связи с Мневниковской поймой, где будет две станции метро, чтобы людям было удобно добираться на свои рабочие места. Это масштабный проект, на его полную реализацию уйдет лет пять-семь", - обозначил перспективу проекта Ефимов.

Ответственными за организацию работы по созданию центра глава государства назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина. НКЦ включит головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.