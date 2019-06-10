Росатом и Ростех могут стать резидентами кластера на базе завода Хруничева в Москве

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко, Екатерина Лука/. Власти Москвы предложили крупным технологическим корпорациям России - Ростех и Росатом - в будущем перебазировать свои офисы и исследовательские площадки в создаваемый сейчас в Москве на базе Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева "Научно-производственный кластер" (НПК). Об этом ТАСС сообщил в понедельник заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В январе президент России Владимир Путин поручил создать "Национальный космический центр" (НКЦ) на базе завода за счет реновации его объектов и территорий, при этом часть неиспользуемых земель и зданий будет выделена для создания второго объекта - "Научно-производственного кластера" столицы.

"Мы ведем переговоры с Ростехом. Предложение по этой площадке озвучили Росатому. Мы сейчас на начальной стадии переговоров, анонсировать чей-либо переезд преждевременно", - сказал заммэра.