Токаев заявил, что Казахстан должен отказаться от крупных имиджевых расходов

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Казахстан должен переформатировать бюджет, отказаться от крупных имиджевых расходов и использовать средства рационально. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента республики.

"В мире сейчас настолько велика турбулентность, нестабильность, что она влияет и на экономику Казахстана. Мы часть мировой экономики, - сказал он. - Задача очень сложная, в том числе задача переформатирования бюджете, о чем я неоднократно говорил в канун выборов. Мы должны отказаться от расхода на крупные имиджевые проекты, подходить к расходованию средств абсолютно рационально, по необходимости".

"Но уверяю, что социальные вопросы будут находиться в поле моего внимания, - продолжил он. - Я очень хорошо представляю себе важность этих проблем".

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.