Беглов: соглашения Петербурга на ПМЭФ соответствуют новым программам развития города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга выбрало для подписания на ПМЭФ-2019 те соглашения, которые соответствуют обновленным программам развития города. Об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

На Петербургском международном экономическом форуме город заключил 27 соглашений, общая сумма инвестиций по которым составила 182,4 млрд рублей.

"Мы не гнались за количеством подписаний, за теми деньгами, которые были предложены многими инвесторами. Нам нужны "умные" инвестиции, и эти деньги должны развивать наш город в тех направлениях, которые мы определили в наших программах. Мы постарались сосредоточить свои усилия на том, чтобы проекты, которые мы подписали, были необходимы для жителей города - это дороги, социальные объекты, создание новых высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал Беглов.

Крупнейшее соглашение Петербурга на форуме на сумму свыше 88 млрд рублей касалось развития железнодорожного узла, еще 10 млрд рублей будет вложено в строительство терминально-логистического центра Бронка, не менее 20 млрд рублей будут направлены на строительство развязки, обеспечивающей примыкание ЗСД к Витебскому проспекту.

Несколько контрактов заключено на строительство медицинских объектов - центра дистанционной лучевой терапии, клинического онкологического диспансера и центра паллиативной медицинской помощи, перинатального центра в Калининском районе.

Беглов поручил членам правительства взять под контроль выполнение соглашений, касающихся реконструкции системы теплоснабжения в районах и передачи полигона Красный Бор в федеральное ведение. "Мы официально оформили договоренности с Минприроды России о передаче федеральному центру полигона Красный Бор с его последующей рекультивацией. Дорожная карта подготовлена, прошу взять на контроль и до конца года полностью передать", - распорядился он.

О форуме

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступил как информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тыс. участников из 145 стран.