МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Ингушетия получила 11 лесопожарных и патрульных автомобилей в рамках нацпроекта "Экология", также власти региона намерены провести работы по восстановлению лесов, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"В регион поступили четыре малых лесопатрульных комплекса (МЛПК), цельнометаллический автомобиль повышенной проходимости, пять штук LADA (ВАЗ) 2121, универсальный лесопожарный модуль (УЛПМ) на базе трактора МТЗ "Беларусь" - 82.1. Он предназначен для борьбы с лесными пожарами механизированным способом в труднодоступных местах. Модуль успешно справляется с локализацией лесных пожаров путем прокладки заградительных и опорных полос, с тушением кромки пожаров водой, пеной или огнегасящими эмульсиями, также модуль способен производить множество лесохозяйственных работ", - передает пресс-служба слова регионального министра природы Магомеда Бабхоева.

Как сообщается, в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" в республике в 2019 году запланирован ряд мероприятий, в том числе по увеличению площади лесовосстановления. Общий объем финансирования проекта на 2019-2021 годы составит чуть более 59 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Экология" власти Ингушетии планируют до конца 2019 года создать республиканский лесопожарный центр и до конца 2020 года - пожарно-химическую станцию на его базе. Пожароопасный период на территории Ингушетии длится не менее восьми месяцев. При этом почти треть от общей площади лесов в регионе (33%) - это горно-лесистая местность, которая наиболее опасна в пожарном отношении.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина. В него включено 11 подразделов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется направить 4,041 млрд рублей.