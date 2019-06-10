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Стоимость электроэнергии для майнеров в Иране будет повышена до уровня экспортных тарифов

Власти страны ежегодно выплачивает около $1 млрд для устранения разрыва в ценах на электроэнергию для разных групп потребителей

ТАСС, 10 июня. Заместитель министра энергетики Ирана предложил устанавливать цены на электроэнергию, используемую для майнинга криптовалют, в соответствии с экспортными тарифами. Об этом сообщает издание Financial Tribune.

"В случае майнинга потребители платят лишь малую часть реальной стоимости, забывая о необходимости ответственного отношения к использованию электроэнергии", - отмечает заместитель министра энергетики Хомайун Хаери. Правительство Ирана ежегодно выплачивает субсидии в размере порядка $1 млрд с целью устранения разрыва в ценах на электроэнергию для разных групп потребителей.

После законодательного оформления майнинга как одного из видов деловой деятельности, добыча криптовалют в Иране стала стремительно набирать популярность. Этому также способствовали колебания курса национальной валюты, вызванные ужесточением санкций со стороны США в отношении Ирана. Кроме того, государство рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты.

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Иран
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