Гендиректором автомобильной компании "Соллерс" назначен Николай Соболев

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Совет директоров автомобильной компании "Соллерс" принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Вадима Швецова. Новым гендиректором компании назначен первый заместитель Швецова Николай Соболев, говорится в сообщении "Соллерс".

Вадим Швецов в свою очередь избран председателем совета директоров "Соллерса".

Как отметили в "Соллерсе", Соболев работает в компании с момента ее основания в 2002 году. До 2005 года он занимал позицию директора по экономике и финансам ООО "Ульяновский автомобильный завод", а также члена Совета директоров ООО "Ульяновский автомобильный завод" (по май 2011 года). С января 2005 года он являлся финансовым директором "Соллерса", с мая 2009 года - первым заместителем генерального директора компании. В настоящий момент Николай Соболев также является председателем совета директоров СП Mazda Sollers, членом совета директоров СП Ford Sollers.

"Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford, SsangYong и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские - SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером "Соллерс" является Вадим Швецов.

В 2018 году выручка группы "Соллерс" выросла до 39,4 млрд рублей, что на 10,4% выше значения 2017 года. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. Чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился до 6,2 млрд рублей по итогам 2018 года, годом ранее он составлял - 1,1 млрд рублей. По результатам 2018 года группа "Соллерс" получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.