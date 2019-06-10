Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,48% - до 2742,59 пункта, а РТС - на 0,74%, до 1335,71 пункта, следует из данных торгов.

"В понедельник рынок акций РФ показал умеренный подъем на позитивных новостях с торговых фронтов и восстановлении котировок нефти. Впереди по индексу Мосбиржи достаточно сильная зона сопротивления на 2740-2750 пунктов, для преодоления которой необходим уверенный повод. Им может стать продолжение роста в "черном золоте", мы по-прежнему считаем, что сигналы, которые указывают на растущую вероятность продления сделки ОПЕК+ до конца 2019 года, а также снижение общерыночной тревожности, связанной с торговыми войнами, способны подтянуть котировки Brent к уровням выше $65 в обозримой перспективе", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Он также добавил, что прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник находится на уровне 2730-2750 пунктов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7%, до $62,88 за баррель.