Россия по итогам пяти месяцев 2019 года остается основным продавцом угля для Украины

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Расходы Украины на импорт угля за пять месяцев текущего года составили $1,27 млрд, что на 1,3% больше аналогичного показателя годом ранее. Такие данные обнародовала Государственная фискальная служба страны.

"Украина в январе - мае 2019 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,3% - до $1,27 млрд", - сообщило информагентство УНИАН со ссылкой на отчет ведомства. Всего за пять месяцев страна закупила уже 9,1 млн тонн угля.

Крупнейшими поставщиками остались Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении, по данным ведомства, в январе - мае 2019 года достиг $812,3 млн (64,2%), из США - $379,5 млн (30%).

В 2018 году Украина импортировала 21,4 млн тонн угля, при этом доля российского топлива составила 70,2%. Импорт антрацита из РФ составил 2,62 млн тонн ($387,3 млн), каменного и коксующегося угля - 11,36 млн тонн ($1,4 млрд), другого угля - 20,9 тыс. тонн ($2,4 млн).

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с членами Совета национальной безопасности и обороны Украины 31 мая акцентировал внимание на резком сокращении внутренней добычи угля. По его словам, после 2014 года добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%, экономика страны критически зависит от импорта энергоносителей, а для их получения из различных источников сделано мало.