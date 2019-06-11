Бразилия планирует перенять опыт Югры по созданию IT-стойбищ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Проект "IT-стойбище", реализующийся в Югре для доступа коренных малочисленных народов к государственным и муниципальным услугам и интернету, может появиться в Бразилии. Об этом сообщил посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес в ходе Международного IT-форума стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ханты-Мансийске.

Первое IT-стойбище появилось в Югре в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе, где выход на связь затруднен. Там установлено оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному спутниковому интернету. В результате у местных жителей появилась возможность пользоваться госуслугами в электронном виде - теперь им не нужно ездить в райцентр для оформления документов. В апреле 2019 года на II встрече губернаторов Северного форума, состоявшейся в рамках Международного арктического форума, глава Югры Наталья Комарова предложила внедрить проект "IT-стойбище" и в других странах мира.

"Югорский проект по обеспечению доступности интернет-технологий для удаленных и труднодоступных территорий - потрясающий проект. Информация о нем, действующих IT-стойбищах, безусловно, будет донесена до бразильских властей, и что-то подобное мы будем внедрять в нашей стране", - сказал посол в ходе рабочей встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой в понедельник.

По словам посла, в удаленных поселениях Бразилии проживают коренные народы. "Поэтому мы тоже хотели бы тоже реализовать подобные проекты и в Бразилии", - сказал он журналистам.

Как сообщил в понедельник ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин, в 2019 году, по предварительным данным, к всемирной сети планируется подключить еще восемь стойбищ, благодаря чему доступ к интернету появится у 1458 представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 55 территориях традиционного природопользования в Югре. По его словам, к 2021 году точки доступа появятся еще на 13 объектах автономного округа, а охват вырастет до 2008 человек, что составит 43,7% населения коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тысяч участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более трех тысяч человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.