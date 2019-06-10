Компании из моногородов смогут запускать проекты по франшизам на льготных условиях

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Предприниматели из моногородов смогут открывать франчайзинговые точки на льготных условиях в рамках проекта "Улица Никольская" - взнос за использование франшизы будет для них до 70% ниже среднего. Предоставить такие условия моногородам сейчас согласны 12 компаний сферы услуг, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Фонда развития моногородов.

Проект "Улица Никольская" предполагает создание в российских моногородах прогулочных торговых улиц по аналогии с Никольской улицей в Москве. Местный малый бизнес, занимающийся традиционными ремеслами, сможет разместить на них торговые точки на льготных условиях. Старт проекту дали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках развития проекта по созданию событийных центров в моногородах мы договорились с Российской ассоциацией франчайзинга о предоставлении льготных условий по франшизам. Снижение может достигать 70%", - сообщили в пресс-службе.

Предоставить льготы моногородам уже готовы 12 компаний, в том числе медицинская компания "Инвитро", сеть ресторанов Subway, сеть кафе-мороженого "Баскин Роббинс". Как пояснили в пресс-службе фонда, планируется, что этот список будет расширен. Каждая из 12 компаний предоставит бизнесу в моногородах различные преференции: от снижения стартового взноса до возможности реализовать проект в мини-формате.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком, он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.