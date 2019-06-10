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Политический кризис в Венесуэле

В Национальной ассамблее заявили, что инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Член комитета по финансам Анхель Альварадо сообщил также, что в апреле стоимость товаров и услуг в республике увеличилась на 44,7%

КАРАКАС, 10 июня. /ТАСС/. Рост цен в Венесуэле с начала текущего года составил более 900%. Такие данные обнародовал в понедельник член комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо.

"Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная [с января этого года] - 905,6%", - написал депутат в своем Twitter. В годовом выражении рост цен оказался на уровне в 815000%. В апреле стоимость товаров и услуг в Боливарианской Республике увеличилась на 44,7%, при этом в годовом выражении инфляция достигла 1300000%.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10000000%.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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