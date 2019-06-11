Власти Хайнаня упрощают процедуру регистрации электромобилей и гибридных авто

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань приняло решение об упрощении процедуры регистрации и получения номеров для владельцев электромобилей и гибридных авто. Как сообщило издание "Хайнань жибао" , эти меры призваны укрепить статут острова как курорта международного класса.

По данным газеты, процедура оформления электромобилей и гибридных авто будет сокращена с трех до одного часа. Сделки по приобретению экологически чистых авто будут освобождены от налогообложения и других сборов.

Также власти разработали ряд мер для обновления парков предприятий общественного транспорта. Для автобусов на новых источниках энергии с ежемесячным пробегом от 2,5 тыс. км предусмотрена субсидия от 40 тысяч юаней ($5600) до 80 тысяч юаней ($11200) в зависимости от конкретной модели.

В 2030 год без бензина

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с обычными бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

С 1 августа 2018 года власти уже ввели специальную квоту для получения номеров государственного образца для обычных видов автомобилей. Между тем, по данным на конец прошлого года, на Хайнане насчитывалось более 23 тыс. "зеленых" авто, что составляет около 1,8% от общего числа автомобилей на острове. Для обслуживания экологически чистых транспортных средств в провинции функционирует более 4,6 тыс. зарядных станций.

Согласно плану властей, с 2019 года все компании бизнес-сообщества и госпредприятия на острове обязуются перейти на экологически чистые автомобили. К 2030 году на острове планируют установить около 940 тыс. точек для подзарядки электромобилей и гибридных авто.