"Ростелеком" внедрит "умную" транспортную сеть в Челябинске и Екатеринбурге до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" планирует внедрить интеллектуальную транспортную сеть (ИТС) в Челябинске и Екатеринбурге до 2024 года. Об этом сообщил ТАСС на XI Международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС директор проекта "Умный город" уральского макрорегионального филиала компании Олег Извеков.

"Интеллектуальная транспортная сеть - это одна из базовых составляющих в "умном" городе. Внедрять будем в городах-пилотах: Пермь, Челябинск, Екатеринбург. До 2024 года планируем это сделать", - сказал он.

Извеков добавил, что понятие ИТС включает в себя установку "умных" светофоров, которые могут менять свою работу в зависимости от плотности трафика, таких светофоров пока нет в Уральском федеральном округе. Также планируется установка камер видеонаблюдения на остановках для обеспечения безопасности пассажиров. Муниципальный транспорт планируется подключить к системе ГЛОНАСС для отслеживания движения.

"Стоимость внедрения системы в каждом случае разная", - отметил Извеков.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".

Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России, в 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм Груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.