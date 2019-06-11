Приморский край представит на "Экспо" в Харбине потенциал режима электронной визы

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Приморский край на российско-китайском "Экспо" в Харбине (провинция Хэйлунцзян, КНР) 15-19 июня проведет презентацию режима электронной визы и развитию авиационных маршрутов. Целевой аудиторией этой презентации станут не только традиционные партнеры региона из провинции Хэйлунцзян, но и представители провинции Гуандун, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Механизм электронных виз действует в Дальневосточном федеральном округе с августа 2017 года. За это время с помощью упрощенного визового режима Дальний Восток посетили почти 62 тыс. иностранцев из 15 стран. Чаще всего заявки на получение визы подают граждане КНР и Японии.

"Мы планируем провести большую презентацию, посвященную применению режима электронной визы и развитию авиационных маршрутов. Причем нашей целевой аудиторией станут не только наши традиционные партнеры из провинции Хэйлунцзян, но и представители провинции Гуандун, большая делегация которой будет в этом году участвовать в выставке. А это как раз то направление, которое мы совместно с компанией Changi Airports International на авиационном направлении признали одним из приоритетных", - цитирует пресс-служба директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова.

Помимо презентации преференциальных режимов для инвесторов - территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток - Инвестиционное агентство Приморского края представит пять бизнес-проектов, для развития которых планируется привлечь иностранных партнеров: строящийся в Уссурийске жилой микрорайон "Радужный", исторический парк "Изумрудная долина", центр зимних видов спорта "Синяя сопка", проекты по строительству завода по производству пенокерамических плит, а также по строительству гостиницы рядом с интегрированным развлекательным курортом "Приморье".

Свою продукцию на коллективном стенде Приморского края представит компания "Ратимир", которая выпускает изделия из мяса, а также крупное российско-китайское лесоперерабатывающее предприятие "Лес экспорт". Впервые в павильоне Приморья можно будет провести дегустацию и на месте купить понравившуюся продукцию.

"Мы представим продукцию 15 субъектов малого и среднего бизнеса. Это разнообразные товары: минеральная вода, мед, шоколад, большой ассортимент сувенирной продукции, рыба и морепродукты, продукция лесопереработки. Также будет презентована электронная витрина Приморского края на международной B2B-платформе Alibaba, где участники смогут сразу же заказать партию понравившегося товара", - приводит пресс-служба слова директора Центра поддержки предпринимательства Приморского края Евгения Никифорова.

О выставке

VI Международная выставка "Российско-китайское "Экспо" пройдет в Харбине с 15 по 19 июня. Главная тема мероприятия - сотрудничество Китая и России. Планируемая площадь выставки - около 86 тыс. кв. м. В этом году заявку на участие в выставке подали 1360 компаний из 34 стран и регионов мира.