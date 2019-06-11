Загрузка Пулково во время ПМЭФ-2019 увеличилась на 9%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток Пулково в период проведения Петербургского экономического форума с 4 по 8 июня вырос на 9%, до 3222 рейсов по сравнению с данными ПМЭФ-2018.

"В преддверии и в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2019, с 4 по 8 июня, аэропорт Пулково обслужил 3222 рейса на прилет и вылет. Более четверти из них 912 взлетно-посадочных операций пришлось на воздушные суда деловой авиации. Это на 9% больше, чем в период ПМЭФ 2018", - сообщает Росавиация.

Пик нагрузки в 704 рейса в день пришелся на 8 июня. Из них - 252 взлетно-посадочных операций бизнес джетов.

"В период проведения ПМЭФ все службы аэропорта Пулково работали в усиленном режиме. На площадке форума работали стойки регистрации на рейсы из Пулково. Участники могли прямо в "Экспофоруме" зарегистрироваться на вылет, получить посадочный талон и оформить багажные бирки", - говорится в сообщении.

Аэропорт Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В январе - апреле 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 5,1 млн человек, что на 13,7% превышает результат за аналогичный период 2018 года.

Петербургский международный экономический форум прошел с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.