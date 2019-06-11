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МЦК перейдет на четырехминутный интервал движения в 2019 году

Для этого количество рейсов "Ласточек" увеличат до 484 в будние дни

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) перейдет на четырехминутный интервал движения поездов в часы пик и восьмиминутный в остальное время дня. Об этом говорится в сообщении Российских железных дорог (РЖД).

С этой целью холдинг развивает инфраструктуру МЦК. Также РЖД пополнил парк девятью поездами "Ласточка", увеличив его до 51 состава.

"Для сокращения интервала движения, запланированного в 2019 году, количество рейсов "Ласточек" будет увеличено до 484 в будние дни, что на 130 больше, чем сейчас", - отмечается в пресс-релизе РЖД.

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