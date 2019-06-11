Совфед одобрил закон об отмене лицензирования выпуска компакт-дисков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, предусматривающий отмену лицензирования выпуска аудиовизуальной продукции, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. Исключение составят случаи, когда соответствующая деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора. Документ разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и внесло правительство.

"Вносятся изменения, отменяющие лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей, что обусловлено развитием механизмов распространения аудиовизуальной и иной информации, при этом устанавливается, что лицензии на осуществление указанного вида деятельности, выданные до дня его вступления в силу, прекращают свое действие", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Требование лицензирования изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей действует с 1998 года и направлено на защиту интеллектуальной собственности и борьбу с распространением контрафакта. С 2008 года лицензируемой также стала деятельность по изготовлению экземпляров программ для ЭВМ и баз данных. Однако в связи с развитием и повсеместным распространением информационно-телекоммуникационных технологий спрос на аудиовизуальную продукцию на материальных носителях (видеокассетах, оптических дисках) значительно сократился. Основным каналом распространения контента, в том числе и контрафактного, стал интернет, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Роскомнадзора, на октябрь 2018 года в реестре лицензий на деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей числится 82 действующие лицензии. Большинство лицензий выданы субъектам малого и среднего предпринимательства или организациям, для которых данный вид деятельности не является основным.