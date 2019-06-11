Голикова заявила, что масштаб "серой" занятости в РФ составляет около 15 млн человек

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Число россиян, находящихся в сфере "серой" занятости, составляет около 15 млн человек. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"По самым последним оценкам, это 15 млн человек", - сказала она.

Комментируя прогноз о том, что число трудоспособного населения к 2025 году сократится на 2 млн человек, Голикова подчеркнула, что эти данные не вызывают тревогу в правительстве.

"На самом деле активно занятых наемных работников у нас существенно меньше [чем численность трудоспособного населения]", - пояснила она. По словам Голиковой, сокращение трудоспособного населения может быть компенсировано выведением "из тени" россиян, которые работают неофициально.

Вице-премьер добавила, что в кабмине анализируют ситуацию, связанную с постепенным исчезновением одних профессий и появлением новых. По ее словам, для ответа на этот вызов, в частности, развивается система постоянного дополнительного профессионального образования.