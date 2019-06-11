Шефчович обсудит в Москве 13 июня транзит газа из России через Украину после 2019 года

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила визит в Москву 13 июня замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича "для обсуждения вопросов украинского транзита газа после 2019 года". Об этом заявила во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анка Падурару.

"Замглавы Еврокомиссии посетит Москву 13 июня для обсуждения транзита газа после 2019 года, он встретится с министром энергетики Александром Новаком, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, а также с представителями предпринимательских кругов", - сообщила она.

Еврокомиссия в настоящий момент пытается организовать новую трехстороннюю встречу по газу с Россией и Украиной, на которой хочет добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита после истечения контракта в декабре 2019 года. По данным ЕК, газовый транзит дает бюджету Украины до 3 млрд евро в год.