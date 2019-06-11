"Северсталь" планирует продолжать поставки стального листа на судоверфь "Звезда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. "Северсталь", один из крупнейших российских производителей стали, рассчитывает на продолжение поставок стального листа на строящуюся судоверфь "Звезда" на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

По его словам, в первом квартале 2019 года "Северсталь" уже отгрузила на "Звезду" 17 тыс. тонн специальным образом обработанного металлопроката.

"Нам, конечно, интересно развивать эти отношения, потому что одним из наших приоритетов является обеспечение не просто стального листа, а каких-то дополнительных решений, связанных с потреблением металлопродукции. Мы хотим и будем развивать отношения со "Звездой", и считаем, что мы могли бы войти в проект", - сказал Шевелев.

При этом он отметил, что компания не заинтересована в участии в строительстве нового металлургического комбината рядом со строящейся судоверфью и считает, что действующих мощностей российских сталелитейщиков достаточно для того, чтобы обеспечить потребности "Звезды".

"Если не хватает какой-то специфики, то ее всегда можно в рамках долгосрочных отношений модернизировать, либо достроить - на уже существующих комбинатах. Это просто эффективнее, быстрее, дешевле", - считает Шевелев. Проблема транспортировки широкоформатного листа решаема, считает он.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью".

В начале апреля глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что "Роснефть" и Минпромторг прорабатывают вопрос обеспечения строящейся судоверфи "Звезда" стальным листом, один из вариантов - организация производства рядом с верфью, так как по железной дороге лист требуемого размера провезен быть не может. Позже глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что также не видит острой необходимости в строительстве новых прокатных мощностей, так как все отечественные металлургические заводы имеют возможности производства листа такого размера, а также есть специальный подвижной состав для его перевозки.

Владимир Путин еще осенью 2017 года поручил правительству совместно с "Роснефтью" проработать вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса "Звезда" крупноформатным стальным листом, произведенным на территории России.

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