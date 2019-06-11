Путин заявил о готовности посетить индустриальный саммит GMIS-2019 в Екатеринбурге

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин готов принять участие в работе глобального производственного индустриального саммита GMIS-2019, который пройдет в июле в Екатеринбурге на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Хорошо. Попробую", - сказал Путин в ответ на соответствующее предложение в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Глава Минпромторга отметил, что именно Путин ранее поддержал инициативу о проведении саммита GMIS-2019.

"Вы поддержали в свое время инициативу по проведению на площадке ИННОПРОМа глобального производственного индустриального саммита GMIS-2019, который будет посвящен в этом году природоподобным технологиям и их развитию, нахождению баланса между био- и техносферой. Вы с данной проблематикой выступали в 2015 году на 70-й юбилейной Генассамблее ООН, и эта проблематика стала еще более актуальной. Ведется дискуссия в мировом бизнес-сообществе, между министерствами, ведомствами. В первую очередь это как раз на стыке между экономикой и промышленностью", - сказал на встрече с президентом РФ глава Минпромторга.

"Мы очень рассчитываем, что вы найдете время и возможность принять участие в этих мероприятиях в этом году", - добавил Мантуров.