В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 13:42 мск. Большинство пользователей (42%) отмечают, что столкнулись с проблемами при проведении внутрибанковских переводов, 29% жалуются на сбой всех сервисов, а 27% не могу оплатить услуги.

В комментариях на сайте Downdetector некоторые пользователи также пишут, что не могут расплатиться картами банка.

"В настоящий момент наблюдаются некоторые перебои в работе IT-систем ВТБ. Специалисты банка работают над устранением проблемы", - говорится в сообщении на страничке ВТБ в Twitter.

ВТБ является одним из крупнейших банков России.