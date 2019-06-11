Ленинградская область впервые проведет слет социальных предпринимателей Северо-Запада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Ленинградская область впервые 17 июня проведет межрегиональный слет социальных предпринимателей регионов Северо-Запада, в мероприятии заявлено около 400 участников. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном информационном центре ТАСС зампредседателя областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Анастасия Толмачева.

"Мы впервые совместно с фондом "Наше будущее" и Высшей школой менеджмента СПбГУ проводим межрегиональный слет социальных предпринимателей 17 июня. Мы ждем порядка 400 участников и всех заинтересованных в развитии предпринимательских инициатив в социальной сфере в первую очередь", - рассказала Толмачева.

Как пояснила региональный представитель Фонда "Наше будущее" Юлия Арай, принимать участие в слете будут не только сами предприниматели, которые развивают социальный бизнес, но также представители некоммерческого сектора и крупного бизнеса. "Будет пленарное заседание, на которое приглашены министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр спорта РФ Павел Колобков", - отметила Арай.

Она добавила, что в тематических сессиях и дискуссионных панелях в качестве спикеров будут выступать представители крупных фондов и компаний, которые поддерживают социальную бизнес-сферу на территории России - в их числе "Металлоинвест" и "Норникель". Также будет организована выставка успешных проектов социальных предпринимателей Северо-Запада.

"В прошлом году мы организовали первый слет социальных предпринимателей Ленобласти и порядка 250-300 человек приняло в нем участие. В настоящее время у нас формируется уже активность отдельных направлений, сообществ предпринимателей, то есть формируется некая деловая активность, у которой есть запрос к нам, региону, и к деловому сообществу в оказании поддержки, по каким направлениям и какими механизмами, какими конкретными инструментами можно сегодня пользоваться и как развивать свой бизнес в этой сфере дальше", - отметила Толмачева.

Зампредседателя комитета пояснила, что с этого года в регионе действуют расширенные меры поддержки социальных предпринимателей - расширен перечень компенсаций затрат по субсидиям, предусмотрены отдельные программы по микрокредитованию. По словам Толмачевой, в этом году также во второй раз пройдет программа бизнес-акселерации для социальных предпринимателей, в том числе совместно с московской школой управления "Сколково". "Та система, которая сложилась, позволяет нам однозначно говорить о том, что мы уже готовы не только впитывать те лучшие практики, которые есть, но и делиться самим. Это самый главный посыл: мы готовы отдавать, с тем чтобы получить для себя еще больше знаний и компетенций в этом направлении", - отметила Толмачева.