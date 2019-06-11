В США Amazon прекратит работу сервиса по доставке еды из ресторанов

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon намерен прекратить работу в США своего подразделения по доставке клиентам на дом заказанной ими в ресторанах еды. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете The Wall Street Journal.

Как констатирует издание, данную информацию подтвердили официальные представители Amazon. Речь идет о сервисе под названием Amazon Restaurants. Он был представлен в США в 2015 году, а в 2016 году - в Великобритании. В мае сервис был доступен для жителей более 20 крупных американских городов.

По словам представителей компании, Amazon Restaurants перестанет работать в США с 24 июня. В 2018 году Amazon прекратил оказывать аналогичные услуги в Великобритании.

Как констатирует газета, сервис не выдержал жесткой конкуренции, но Amazon не намерен отказываться от планов сохранять свои позиции на данном рынке. Как отмечается в публикации, в мае текущего года британская компания Deliveroo, специализирующаяся на доставке еды, сообщила, что привлекла инвестиции в размере $575 млн со стороны ряда структур, в том числе Amazon.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.