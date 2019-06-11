ВТБ восстановил работу IT-систем после неполадок в работе онлайн-банка

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Работа IT-систем ВТБ восстановлена, все системы функционируют в штатном режиме, сообщила ТАСС пресс-служба кредитной организации.

"Работоспособность IT-систем ВТБ восстановлена, все системы банка работают в штатном режиме. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Ранее пользователи онлайн-банка ВТБ жаловались на проблемы в работе сервиса.

Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 13:42 мск. Большинство пользователей (42%) отмечают, что столкнулись с проблемами при проведении внутрибанковских переводов, 29% жаловались на сбой всех сервисов, а 27% не могли оплатить услуги.

В комментариях на сайте Downdetector некоторые пользователи также пишут, что не могут расплатиться картами банка.

ВТБ является одним из крупнейших банков России.