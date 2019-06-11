WSJ: аудиторы предъявили претензии к эмитенту субсидий под проект Foxconn в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Аудиторы Висконсина предъявили претензии к корпорации Wisconsin Economic Development Corp, которая наделена полномочиями предоставлять налоговые субсидии на общую сумму $3 млрд тайваньской Hon Hai Precision Industry (известна под брендом Foxconn) для налаживания производства жидкокристаллических дисплеев и найма рабочих для фабрики в этом штате. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, результаты аудита Wisconsin Economic Development ставят под сомнение способность этого предприятия смешанного государственно-частного типа осуществлять должный надзор за сделками с Foxconn, являющейся крупнейшим поставщиком корпорации Apple. Аудиторы обнаружили, что Wisconsin Economic Development выделяла налоговые субсидии фирмам, которые не смогли создать требуемое от них число рабочих мест в Висконсине. Так, совместное предприятие Walgreens и Boots получило $462 млн, однако было вынуждено закрыть 17 рабочих ставок вместо их увеличения. В целом получатели субсидий от Wisconsin Economic Development выполнили свои обязательства по созданию дополнительных рабочих мест только на 35% с 2011-го по 2018 годы, приводит газета данные аудиторской проверки.

Данный проект является показательным для администрации президента США Дональда Трампа. Он в августе позапрошлого года на встрече в Белом доме с представителями малого и среднего бизнеса заявил о готовности Foxconn увеличить втрое, до $30 млрд, объем инвестиций в строительство предприятия в Висконсине.

28 июля 2017 года губернатор Висконсина Скот Уолкер объявил о подписании с Foxconn меморандума о взаимопонимании, который предусматривает выделение $10 млрд на строительство предприятия по выпуску ЖК-дисплеев в этом штате. Этот проект призван создать в Висконсине дополнительно 13 тыс. рабочих мест, в том числе около 5,2 тыс. до завершения 2020 года. По данным агентства Reuters, реальная цифра - порядка 1 тыс. рабочих в следующем году.

Hon Hai Precision Industry является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, выполняя заказы в том числе для Apple. В апреле 2016 года тайваньская корпорация за $3,5 млрд приобрела 66% акций японского производителя Sharp. Штаб-квартира Hon Hai расположена на Тайване, однако продукцию она производит в основном на своих предприятиях в материковой части Китая.