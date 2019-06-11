Fitch поместило рейтинг "Энел Россия" на пересмотр

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Энел Россия" (входит в энергетический холдинг Enel) в иностранной и национальной валюте "BB+" на пересмотр с "негативным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочные РДЭ компании в иностранной и национальной валюте на уровне "B".

В агентстве отметили, что такое решение принято после сообщения совета директоров "Энел Россия" о проведении внеочередного общего собрания акционеров для одобрения планируемой продажи "Рефтинской ГРЭС".

"Решение по рейтингу будет принято, как только у нас будет больше ясности относительно использования выручки от продажи и финансовой политики компании, включая регулярные дивиденды и программу капвложений", - сообщили в агентстве.

О продаже Рефтинской ГРЭС

Совет директоров "Энел Россия" на заседании 5 июня одобрил продажу "Рефтинской ГРЭС" за не менее чем 21 млрд рублей. Покупателем выступает "Кузбассэнерго", дочерняя компания Сибирской генерирующей компании.

Внеочередное общее собрание акционеров "Энел Россия" для проведения заочного голосования по данной сделке пройдет 22 июля 2019 года, дата закрытия реестра на участие - 27 июня. Продажа станции также подлежит согласованию со стороны ФАС России.

"Рефтинская ГРЭС" с установленной мощностью 3 800 МВт является самой крупной угольной электростанцией в России и находится в поселке Рефтинский Свердловской области. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/ч. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.

"Кузбассэнерго" является российской энергетической компанией, расположенной в Кемерове, дочерним предприятием СГК, одним из ведущих операторов на российском рынке электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность СГК составляет 10,9 ГВт, установленная тепловая мощность - 23,9 тыс. Гкал/ч, общая протяженность тепловых сетей - 9 624 км. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.