Глава Минторга США уверен в возможности торгового соглашения с Китаем, но не в Осаке

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. США и Китай благополучно заключат торговое соглашение, но в ходе переговоров делегаций, а не на встрече президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке. Уверенность в этом высказал во вторник в эфире телеканала CNBC министр торговли США Уилбур Росс.

"В конце концов, мы вернемся к переговорам", - заявил он. "Даже настоящие войны заканчиваются переговорами", - пояснил Росс, в очередной раз высказав свою позицию о том, что сложные экономические соглашения заключаются в ходе длительных переговоров делегаций сторон, но не на встречах лидеров.

Министр торговли подтвердил решимость США вводить новые пошлины на дополнительные группы китайских товаров и услуг до тех пор, пока итоговое соглашение не будет заключено. "Либо мы будем взимать больше пошлин с новых и новых товаров, либо поддержим согласованные с ними [Китаем] пункты", - сказал Росс, рекомендовав американским инвесторам "не хвататься за оружие" каждый раз, когда Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами.

Президент США в понедельник в интервью CNBC заявил, что американские власти немедленно введут дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит Группы двадцати в Осаке. По словам главы Белого дома, Китаю придется заключить торговое соглашение с США.