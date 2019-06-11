"Малахит" планирует в 2019 году доработать газотурбинный агрегат для ВНЭУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Малахит" в 2018 году приостановило работы по созданию воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для перспективной неатомной подлодки. Работы будут возобновлены после модернизации газотурбинной установки для ВНЭУ, которая должна завершиться в 2019 году. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном во вторник на сервере раскрытия корпоративной информации.

"В 2018 году работы были приостановлены в связи с модернизацией газотурбинного агрегата ГТА-18П, в части установки рекуператора (теплообменного аппарата) с улучшенными характеристиками, которая должна завершиться в 2019 году. Разрабатывается график выполнения дальнейших работ в области создания искусственной газовой смеси и утилизации продуктов сгорания, а также работы по обесшумливанию ВНЭУ с газотурбинным двигателем, работающим по замкнутому циклу", - говорится в документе.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения (СПМБМ) "Малахит" с 2010 года в инициативном порядке ведет работы по созданию ВНЭУ с газотурбинным двигателем, работающей по замкнутому циклу, сообщается в отчете. В 2015 году создан действующий макетный образец ВНЭУ, "по настоящее время проводятся его исследовательские испытания".

Ранее гендиректор предприятия Владимир Дорофеев рассказывал в интервью ТАСС, что "Малахит" ведет разработки по созданию такой установки для неатомных субмарин водоизмещением до 1 тыс. тонн. Свою воздухонезависимую энергетическую установку для неатомных подводных лодок создают и в конструкторском бюро "Рубин". В ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах.

"Малахит" на протяжении нескольких десятилетий специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые отечественные атомные субмарины проекта 627(А) "Кит" и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885(М) "Ясень".