Эксперты: судебные производства в России открыты по делам почти 37% заемщиков

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Как минимум одно исполнительное производство в суде заведено почти на 37% физических лиц, имеющих задолженность по кредиту в России, из 820 тыс. заемщиков в РФ судебные дела заведены на 299 тыс. человек. Такие данные ТАСС предоставило Столичное кредитное бюро (СКБ).

В организации пояснили, что средняя сумма судебного производства на одного человека составляет 225 тыс. рублей. Общий размер задолженности по зафиксированным исполнительным производствам составляет 67,4 трлн рублей. Из них 39% (26 трлн рублей) - задолженность по кредитным платежам при среднем размере долга 65 тыс. рублей.

Задолженность за услуги связи, ЖКХ и прочее равняется 35% (23,8 трлн рублей). Средний размер одной задолженности составляет 68 тыс. рублей. Объем исполнительных сборов и прочих видов штрафов (кроме ГИБДД) составил 7,8% от общей суммы задолженности.

"По мнению СКБ расчет показателя долговой нагрузки по текущей предлагаемой методике [без учета некредитных долгов россиян] не решает проблему комплексно. Согласно действующей редакции Федерального закона "О кредитных историях" компании ЖКХ наделены правом, а не обязанностью передавать сведения о платежной дисциплине россиян в БКИ. При этом, такое право возникает только в случае неисполнения должником своей обязанности по погашению долга в 10-дневный срок с момента вынесения решения суда", - сообщили ТАСС в СКБ, добавив, что бюро направило соответствующее письмо в адрес руководства Банка России.

Выборка для исследования составила более 800 тыс. человек. В основном в исследовании использованы данные о заемщиках микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов практически из всех регионов страны.

В целях ограничения рисков

Банк России в целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН).

С 1 октября 2019 года ЦБ планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).

Такие меры приняты ради недопущения "пузыря" на рынке необеспеченного потребкредитования, поясняют в ЦБ. Оно растет ускоренными темпами: на 1 мая 2019 года рост составил 25,3% в годовом выражении. В последнее время ускорился и рост долговой нагрузки населения по потребкредитам: коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля вырос за год на 0,9 процентного пункта (п.п.) и составил 8,4%. В первом квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила 9,7%, указывает ЦБ со ссылкой на данные опроса банков.