Объем иностранных инвестиций на Хайнане в 2019 году превысил $100 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июня. /ТАСС/. Общий объем использованных прямых иностранных инвестиций в южной китайской провинции Хайнань за первые четыре месяца этого года достиг $102 млн, что почти в 20 раз превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на пресс-службу правительства провинции.

С января по апрель этого года в провинции Хайнань было создано 109 новых предприятий с иностранным капиталом, а по темпам роста объемов использованных прямых иностранных инвестиций за первые четыре месяца провинция заняла одно из первых мест в Китае. В качестве ключевых направлений для иностранных инвестиций на острове в местной администрации назвали туризм, сферу обслуживания и высокотехнологичное производство. В общей структуре на эти направления приходится более 85% всех иностранных инвестиций.

В пресс-службе провинциального правительства отметили, что на Хайнане наблюдается стабильный рост деловой активности, что становится важной опорой для инноваций, расширения занятости, а также является движущей силой создания в провинции пилотной зоны свободной торговли и порта свободной торговли. В настоящее время на Хайнане зарегистрировано 794 тыс. субъектов рынка, из которых 281 тыс. предприятий и 513 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Доля новых компаний с иностранным капиталом в общей структуре субъектов рынка пока не так велика, однако, отметили в правительстве провинции, темпы прироста находятся на довольно высоком уровне. Иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес к таким направлениям, как научные исследования, индустрия обслуживания в технической сфере, оптовая и розничная торговля, информационные обмены, программное обеспечение и информационные технологии.