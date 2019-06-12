Биржа Гонконга отреагировала снижением котировок на беспорядки в центре города

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июня. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа отреагировала на массовые демонстрации, парализовавшие в среду деловой центр города, падением котировок акций. Индекс Hang Seng по итогам торговой сессии опустился на 480 пунктов, или на 1,73 п. п., - до значения 27308, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика охватила все ключевые "голубые фишки". Озабоченность инвесторов вызвал острый внутриполитический кризис, связанный с попыткой продвижения местными властями малопопулярного в регионе законопроекта, который позволит наладить механизм экстрадиции подозреваемых в преступлениях в материковый Китай.

Некоторые политические круги в территориальном образовании расценили инициативу как подрыв автономного статуса Гонконга и принципа "одна страна - две системы", что, как они считают, может создать угрозу демократическим свободам. В минувшее воскресенье они созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы - они окружили правительственный комплекс, полностью парализовав его работу. Отмечены столкновения с полицией, которая применила против радикальных групп слезоточивый газ и дымовые шашки.

В центральном районе Адмиралти с самого утра блокировано движение транспорта, по соображениям безопасности там были закрыты отделения ряда банков, торговые точки и офисы. Организаторы протестов заявили, что "осада" Законодательного совета может продолжаться неограниченное время - до того момента, пока власти не откажутся от идеи принятия законопроекта об экстрадиции.