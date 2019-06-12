Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян

"Повышение качества жизни, благополучие граждан - наша главная общая задача и цель. Мы должны работать ради ее достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России", - заявил он, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России. Путин назвал это "долгом и ответственностью перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем".

Глава государства предложил тост "за свободную, сильную, процветающую Россию, за благополучие ее граждан". Российский лидер отметил, что в сердцах всех россиян "нет равных любимой Отчизне". По его словам, такое отношение к своей стране естественно и понятно для каждого российского человека. "У нас, у граждан России оно идет из глубины души, заложено в культурном, генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые веками создавались, выковывались нашими предками", - сказал Путин.

Он добавил, что страна гордится трудовыми и ратными победами, осознавая при этом, что на пути было немало переломных, судьбоносных, трудных этапов. Путин напомнил, о кардинальных преобразованиях 90-х годов ХХ века, когда изменился экономический уклад, общественные и человеческие отношения. Российский лидер констатировал, что несмотря на сложные жизненные обстоятельства той эпохи, россияне смогли в короткий срок создать правовой и экономический фундамент современной России, обеспечили прочность, надежность ее суверенитета и демократического устройства, сохранив мир и согласие между народами многонационального государства.

"Так было всегда в нашей истории: Отечество возрождалось и крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. И сегодня верность ценностям единства, высокой гражданственности, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России, ее славная история создается каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины", - заключил Путин.